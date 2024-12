SV Werder Bremen - Bayer Leverkusen 0:3: Nächster Sieg und Tabellenführung! Perfekter Geburtstag für Alonso

Drei Punkte an der Weser, Tabellenführung zurückerobert: Bayer Leverkusen hat seinem Trainer Xabi Alonso einen perfekten 42. Geburtstag beschert. D...

Spitzenreiter Bayer Leverkusen feiert den nächsten Sieg und beschenkt Trainer Xabi Alonso an dessen 42. Geburtstag.

Während sich die Stars von Bayer Leverkusen von den mitgereisten Fans feiern ließen, applaudierte Trainer Xabi Alonso nur kurz in Richtung der Anhänger und ging dann rasch Richtung Kabine.

Der spanische Welt- und Europameister eroberte an seinem 42. Geburtstag mit dem Werksklub durch das 3:0 (2:0) bei Werder Bremen wieder die Tabellenführung von Bayern München (1:0 am Freitag in Köln) zurück.

Die unheimliche Erfolgsserie von Bayer bleibt bestehen, Leverkusen wahrte beim 13. Pflichtspielsieg nacheinander den Unbesiegbarkeitsnimbus in dieser Saison. "Wir haben seriös gespielt", meinte Bayer-Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes am Sky-Mikrofon. Das gewachsene Selbstvertrauen spiele natürlich eine große Rolle, "dann können wir auch auswärts dominieren. Wir müssen aber demütig bleiben und von Spiel zu Spiel denken", sinnierte der Ex-Nationalspieler.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen: Eigentor bringt Gäste auf Kurs

Alonso lässt einfach keinen Schlendrian bei seinen Schützlingen zu. Auch an der Weser ließen die Rheinländer Ball und Gegner laufen. Der Vorsprung der Werkself beträgt zwei Punkte auf die Bayern. Werder blieb hingegen zum dritten Mal in Serie sieglos. Das Team von Trainer Ole Werner hat nach zwölf Spielen elf Punkte auf dem Konto.

Ein Eigentor von Olivier Deman (9.) führte Bayer schon früh auf die Siegesstraße. Jeremie Frimpong (43.) und Alejandro Grimaldo (76.) münzten Leverkusens Überlegenheit in weitere Tore um - und sorgten ganz nebenbei für einen Rekord: Noch nie startete eine Mannschaft mit mindestens zwei Toren pro Spiel an den ersten zwölf Spieltagen.

Von den Bremern, sagte Alonso vor der Partie, erwarte er "eine gute Struktur und eine klare Idee". Dennoch, so der Spanier, zählten an seinem Ehrentag "nur die drei Punkte". Eine Struktur und klare Idee zeigte am Samstagnachmittag vor allem Leverkusen.

Die Werkself präsentierte sich vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion einmal mehr perfekt von Alonso eingestellt und bestimmte von Beginn an Spieltempo und -rhythmus. Mit enormer Ruhe und Ballsicherheit ließ der Spitzenreiter die Bremer nie wirklich zur Entfaltung kommen und setzte nach vorn Nadelstiche, scheinbar nach Belieben.

Schon nach sechs Minuten zappelte der Ball erstmals im Netz. Nach einem feinen Steilpass umkurvte Victor Boniface Werder-Keeper Michael Zetterer und schob ein, stand zuvor aber im Abseits. Drei Minuten später führte Bayer dann doch.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen: Ducksch-Treffer zählt nicht

Eine eigentlich harmlose Halbfeld-Flanke von Jonas Hofmann fiel allerdings Deman vor die Füße, dessen höchst unglücklicher Klärungsversuch im eigenen Tor landete. In der Folge kontrollierte Leverkusen Ball und Gegner, ohne dabei zu glänzen.

Und Grün-Weiß? Die Bremer, die zum vierten Mal in Folge mit derselben Formation starteten, zeigten sich durchaus willens, doch zu nennenswerten Chancen kamen sie im gesamten ersten Abschnitt nicht. Stattdessen setzte Leverkusen kurz vor dem Seitenwechsel nach. Frimpong stellte nach Zuspiel von Hincapie mit einem Volleyschuss aus halbrechter Position auf 2:0.

Auch im zweiten Durchgang bot sich zunächst das gleiche Bild. Weil Bayer aber vor allem verwaltete, wurde Werder mutiger - und hatte Pech. Ein vermeintlicher Treffer von Nationalspieler Marvin Ducksch wurde nicht gegeben. Romano Schmid stand in der Entstehung hauchdünn im Abseits (62.).

Grimaldo sorgte dann für den Schlusspunkt. Justin Njinmah (86.) hatte den Bremer Ehrentreffer auf dem Fuß, der eingewechselte Stürmer traf mit seinem wuchtigen Schuss aber nur die Querlatte.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen: Die Daten zum Spiel

Bremen: Zetterer - Veljkovic, Friedl, Jung (83. Stark) - Weiser, Stage, Deman (56. Agu) - Bittencourt (72. Njinmah), Schmid (83. Lynen) - Borre (72. Woltemade), Ducksch. - Trainer: Werner

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Andrich, Hincapie - Frimpong (81. Tella), Xhaka (89. Puerta), Palacios, Grimaldo - Hofmann (89. Amiri), Wirtz (81. Hlozek) - Boniface (71. Adli). - Trainer: Alonso

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

Tore: 0:1 Deman (9., Eigentor), 0:2 Frimpong (43.), 0:3 Grimaldo (76.)

Zuschauer: 42.100 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Bittencourt (3), Friedl (3), Deman (3) - Grimaldo