Ausstiegsklausel beim VfB Stuttgart: Wird Sebastian Hoeneß zum Schnäppchen?

Sebastian Hoeneß kann den VfB Stuttgart wohl für eine vergleichsweise geringe Ausstiegsklausel verlassen.

Sebastian Hoeneß soll wohl für eine überraschend niedrige Ausstiegsklausel zu haben sein. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor.

Demnach soll der Erfolgscoach der Schwaben für eine Summe zwischen fünf und sechs Millionen Euro zu haben sein. Die Boulevardzeitung berichtet dabei aber auch von einigen Bedingungen: So gelte die Klausel nur im kommenden Sommer. Außerdem muss der verpflichtende Klub international spielen. Ob es auch für die darauffolgenden Transferperioden Klauseln gibt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Mit fünf Millionen Euro Ablöse stünde Hoeneß in der Liste der teuersten Trainer auf Augenhöhe mit Marco Rose (2021 zum BVB), Peter Bosz (2017 zum BVB), Xavi (2021 zum FC Barcelona) oder Julian Nagelsmann (2019 zu RB Leipzig). Er wäre gleichzeitig aber auch günstiger als Fabian Hürzeler (7,5 Millionen Euro, 2024 zu Brighton) oder Adi Hütter (7,5 Millionen Euro, 2021 zu Gladbach).

Sebastian Hoeneß: Erst kürzlich beim VfB Stuttgart verlängert

Hoeneß feierte mit dem VfB Stuttgart vor allem in der vergangenen Saison große Erfolge, führte sein Team in der Bundesliga zur Vizemeisterschaft. In dieser Saison läuft es ergebnistechnisch noch wechselhaft. Dennoch ist das Vertrauen groß. Erst im März hatte der 42-Jährige seinen Vertrag bis 2027 verlängert und sich dabei offenbar die Klausel als Hintertürchen einbauen lassen.

Dennoch, so will es die Bild zumindest erfahren haben, hege der Trainer derzeit keinerlei Wechselgedanken. Es gehe ihm darum, seine Karriere Schritt für Schritt aufzubauen und nicht überstürzt zu einem Topklub zu wechseln. In Stuttgart wolle er mittelfristig etwas aufbauen.

Im DFB-Pokal trifft Hoeneß mit dem VfB am Dienstagabend auf den 1. FC Kaiserslautern. Am Freitagabend steht das wichtige Topspiel bei Bayer 04 Leverkusen an. Mit einer Niederlage droht man den Anschluss an das obere Tabellendrittel erstmal zu verlieren. Derzeit steht Stuttgart mit zwölf Punkten auf dem achten Platz.