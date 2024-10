VfB Stuttgart vs. 1. FC Kaiserslautern, DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 2. Runde im TV und Livestream?

Was die Übertragung des Pokalspiels zwischen Stuttgart und Kaiserslautern betrifft, kommt nur Sky als Anbieter infrage. Dort sind alle Spiele des zweitwichtigsten Wettbewerbs in Deutschland live und in voller Länge zu sehen. Für Stuttgart gegen Kaiserslautern müsst Ihr Sky Sport 3 HD anmachen, wo ab 20.35 Uhr Vorberichte präsentiert werden. Wolff Fuss übernimmt fürs Spiel die Rolle des Kommentators.

Sky deckt auch die Spiele ab, die zeitgleich wie Stuttgart vs. Kaiserslautern losgehen - nämlich in Form einer Konferenz, die bei Sky Sport 1 HD, Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event läuft.

Für all jene, die das Einzelspiel oder die Konferenz lieber im Livestream verfolgen möchten, können dies nicht ohne ein SkyGo-Abonnement oder WOW tun.