Schalke 04 empfängt am heutigen Samstag Hannover 96 in der 2. Bundesliga. Bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Nach dem katastrophalen Debüt von Trainer Karel Geraerts beim Karlsruher SC (0:3) ist Schalke 04 gegen Hannover 96 auf Wiedergutmachung aus.

Und die haben die Königsblauen auch bitter nötig. Mit lediglich sieben Punkten aus zehn Spielen befinden sie sich im Tabellenkeller. Hannover 96 sammelte hingegen bereits 18 Punkte und klopft ganz oben in der Spitzengruppe an.

Anpfiff der Partie ist am heutigen Samstag (28. Oktober) um 13 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Schalke 04 vs. Hannover 96 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wer die Partie zwischen Schalke 04 und Hannover 96 live sehen will, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Eine Übertragung im Free-TV wird es also nicht geben.

Schalke 04 vs. Hannover 96 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV?

Für die Live-Berichterstattung in der 2. Liga ist auch in dieser Saison Sky zuständig. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Spielen der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Mit den Vorberichten beginnt der Sender bereits um 12.30 Uhr. Das Einzelspiel wird auf Sky Sport 3 HD gezeigt. Die Konferenz könnt Ihr bei Sky Sport 2 HD oder Sky Sport Top Event sehen.

Schalke 04 vs. Hannover 96 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im Livestream?

Wer bei Schalke 04 vs. Hannover 96 einen Livestream bevorzugt, kann diesen als Sky-Kunde mit SkyGo oder WOW abrufen.

Zudem bietet OneFootball die Möglichkeit, dass Ihr die Partie ohne ein Abonnement schauen können. Für den Sky-Livestream müsst Ihr aber dennoch bezahlen.

Schalke 04 vs. Hannover 96 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Außerdem könnt Ihr die Partie zwischen Schalke und Hannover im Liveticker von SPOX verfolgen. Hier bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker für S04 vs. H96.

Schalke 04 vs. Hannover 96 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Schalke 04 vs. Hannover 96

Schalke 04 vs. Hannover 96 Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 11

11 Datum: 28. Oktober 2023

28. Oktober 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Veltins-Arena (Gelsenkirchen) TV: Sky

Livestream:SkyGo, WOW, OneFootball

