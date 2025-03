Heute treffen in der 2. Bundesliga der SC Paderborn und der 1. FC Köln aufeinander. Wir versorgen Euch mit den Infos zur Übertragung im TV und Stream.

In der 2. Bundesliga geht es wieder rund, am heutigen Samstag, dem 29. März, stehen sich der SC Paderborn und der 1. FC Köln in der Home-Deluxe-Arena (Paderborn) gegenüber. Anstoß ist um 13 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

SC Paderborn vs. 1. FC Köln heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

Alle Spiele der 2. Bundesliga könnt Ihr bei Sky sehen, dazu zählt auch SC Paderborn vs. 1. FC Köln. Dominik Müller kommentiert das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4, die Konferenz findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2.

Ihr schaltet lieber online ein? Dann könnt Ihr zu kostenpflichtigen Stream über SkyGo und WOW greifen.

Diesen könnt Ihr alternativ auch gegen eine einmalige Gebühr über OneFootball freischalten..

SC Paderborn vs. 1. FC Köln heute live sehen: Wichtigste Infos zur Übertragung im TV und Livestream

Begegnung: SC Paderborn vs. 1. FC Köln

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 27

27 Datum: Sa., 29. März

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Home-Deluxe-Arena (Paderborn)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW, OneFootball

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag