SC Freiburg vs. SV Werder Bremen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Freitagsspiel im TV und Livestream?

Wer überträgt das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen am Freitag um 20:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Freitagabend läuten der SC Freiburg und Werder Bremen mit ihrer Begegnung den 23. Spieltag der Bundesliga ein. Um 20:30 Uhr will die Mannschaft von Trainer Julian Schuster nach dem 0:1-Auswärtserfolg am Millerntor in Hamburg vor heimischer Kulisse den nächste Dreier einfahren. Die Jungs von der Weser hingegen wollen gegenüber der 1:3-Heimpleite gegen die akut abstiegsbedrohten Hoffenheimer in der Fremde Widergutmachung betreiben.

Um die tabellarisch favorisierten Breisgauer zu schlagen, muss das Team von Coach Ole Werner allerdings eine deutlich verbesserte Leistung abrufen. Mit einem Sieg könnte der SVW auf drei Punkte an den SCF heranrücken. Andererseits könnten diese sich in der Tabelle weiter absetzen und zu den Champions-League-Rängen aufschließen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

SC Freiburg vs. Werder Bremen heute live im TV und Livestream:

Wie gewohnt wird DAZN die Partie zur Spieltagseröffnung am Freitagabend zeigen. Beginn der Übertragung ist um 19:45 Uhr, Anstoß zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen ist um 20:30 Uhr im Europa-Park Stadion in Freiburg. Tobi Wahnschaffe wird die Moderation übernehmen, Kommentator Jan Platte und Expertin Turid Knaak werden die Begegnung live am Mikrofon begleiten. DAZN bietet sowohl die Möglichkeit der TV-Übertragung als auch den Abruf per Livestream. Grundvoraussetzung für beide Optionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

SC Freiburg vs. Werder Bremen heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: SC Freiburg vs. SV Werder Bremen

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 23

Datum: 21. Februar 2025

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Ort: Europa-Park Stadion (Freiburg)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

SC Freiburg vs. Werder Bremen heute live: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag