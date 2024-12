Sandro Tonali nach Wettskandal bei Newcastle United vs. BVB im Kader: Warum darf er gegen Borussia Dortmund in der Champions League spielen?

Sandro Tonali steht trotz seiner Verwicklung in einen Wettskandal beim Spiel von Newcastle United gegen den BVB in der Champions League im Kader. S...

Sandro Tonali steht trotz seiner Verwicklung in einen Wettskandal beim Spiel von Newcastle United gegen den BVB in der Champions League im Kader. SPOX erklärt, warum im Duell mit Borussia Dortmund spielen darf.

Am heutigen Mittwoch empfängt Newcastle United im dritten Gruppenspiel der Champions League um 21 Uhr Borussia Dortmund. Sollte der BVB verliert, droht das frühe Aus in Gruppe F.

Abseits davon sorgt eine Personalie für Brisanz. Newcastles Mittelfeldspieler Sandro Tonali ist in den seit Wochen heiß diskutierten Wettskandal in Italien verstrickt und wird voraussichtlich für eine ganze Weile gesperrt. Dennoch steht er im Kader gegen den BVB. In der 65. Minute wurde er sogar eingewechselt.

Warum Tonali spielen darf, erklärt Euch SPOX im Folgenden.

Sandro Tonali wird wie einigen anderen italienischen Spielern vorgeworfen, illegale Wetten platziert zu haben. Der Mittelfeldspieler soll sogar auf Spieler seiner frühen Klubs gewettet haben. Eine Spielsucht hat er inzwischen eingeräumt.

Sogar während seiner Zeit bei der AC Milan - von dort war er im Sommer für 64 Millionen Euro zu den Magpies gewechselt - soll er auf Spiele seiner Mannschaft gewettet haben.

Ein Vergehen, dass ihn teuer zu stehen kommen dürfte. Italienische und englische Medien berichten übereinstimmend, dass Tonali mindestens für zehn Monate gesperrt wird. Dazu gesellt sich eine hohe Geldstrafe.

Bei einem baldigen Urteilsverkündung wäre Tonali also erst wieder Ende August 2024 spielberechtigt. Gegen den BVB steht er aber dennoch im Kader.

Noch gibt es kein offizielles Urteil. Nach Informationen der Times wollte die UEFA dafür sorgen, dass die Sperre noch rechtzeitig bis zum Anpfiff der Partie zwischen Newcastle United und dem BVB über die Bühne geht. Doch daraus wird vermutlich nichts, weil offenbar noch nicht alle Details geklärt werden konnten.

Bei Newcastle war man schon am Dienstag davon ausgegangen, dass Tonali für das wichtige Duell mit Borussia Dortmund eine Option darstellen würde.

Der italienische Nationalspieler sei "fit, es geht ihm gut", sagte Trainer Eddie Howe auf der obligatorischen Pressekonferenz: "Ich plane ihn ein, bis mir etwas anderes gesagt wird:"

Newcastle United vs. BVB: Die offiziellen Aufstellungen

Obwohl er spielberechtigt ist, hatte es Tonali nicht in die Startelf geschafft.

Newcastle United: Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Burn - Bruno Guimaraes, S. Longstaff, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon

Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Burn - Bruno Guimaraes, S. Longstaff, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon Borussia Dortmund: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can - F. Nmecha - Malen, Sabitzer, Reus - Füllkrug

Newcastle United vs. BVB: Die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream

Event: Champions League, 3. Spieltag

Champions League, 3. Spieltag Duell: BVB vs. Newcastle United

BVB vs. Newcastle United Datum: 25. Oktober

25. Oktober Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: St. James' Park, Newcastle

St. James' Park, Newcastle Übertragung im TV: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

