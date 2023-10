König der Paparazzi und Betrüger: Er löste den Wettskandal um Nicolò Fagioli, Sandro Tonali und Nicolò Zaniolo aus

Fabrizio Corona saß die letzten zehn Jahre in Haft. Kaum in Freiheit, lassen seine angeblichen Enthüllungen über illegale Wetten von italienischen Nationalspielern wie Sandro Tonali und Nicolò Zaniolo den Calcio zittern. Was treibt den früheren Paparazzo und Playboy an?

Der Mann, vor dem sich der italienische Fußball und seine Protagonisten in diesen Tagen womöglich noch mehr fürchten müssen als vor den Ermittlungen der Staatsanwälte, behauptet von sich selbst, "unsterblich" zu sein. "Ich bin mir sicher, dass ich aus dem vierten Stock auf die Straße fallen könnte und nicht sterben würde", sagte Fabrizio Corona in der am 26. September ausgestrahlten Folge von Belve (deutsch: Bestien), einer der populärsten und zweifellos besten Interviewsendungen im italienischen Staatsfernsehen Rai.