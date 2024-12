Rückkehr von Leroy Sané: Bayern-Trainer Vincent Kompany gibt aktuellen Stand bekannt

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat eine baldige Rückkehr von Nationalspieler Leroy Sané in Aussicht gestellt. "Wir sind ganz nah dran, dass wir alle zur Verfügung haben. Wir haben nicht so viele Sorgen", sagte Kompany vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den SC Freiburg.

Sané war nach der Heim-EM an der Leiste operiert worden und zuletzt wieder ins Training eingestiegen. Ob der 28-Jährige eventuell schon gegen den Sportclub erstmals wieder im Kader steht, ließ Kompany allerdings offen.

Verzichten müssen die Bayern weiterhin auf die verletzten Josip Stanisic und Hiroki Ito.

Für Kompany steht gegen Freiburg in der Allianz Arena die Heimpremiere beim Rekordmeister an. "Endlich ein Spiel in der Allianz Arena! Ich habe das Gefühl, dass ich schon ewig hier bin, aber wir haben noch nicht einmal dort gespielt. Ich denke auch die Neuzugänge freuen sich genauso darauf. Wir wollen auch für die Fans ein gutes Spiel zeigen", sagte der 38 Jahre alte Belgier. Die beiden bisherigen Pflichtspiele gegen Ulm (4:0) und Wolfsburg (3:2) fanden jeweils auswärts statt.

Respekt äußerte der neue Bayern-Coach vor dem Gegner. "Je mehr man das Team analysiert, desto besser versteht man den Klub. Die Mannschaft hat eine klare Identität. Der Klub agiert sehr klar. Als Modell ist das wirklich beeindruckend", lobte Kompany: "Für uns ist es ein schwieriges Spiel. Unser Ziel zu Hause in der Allianz Arena ist aber klar."