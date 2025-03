Wer überträgt das Drittligaspiel zwischen RW Essen und Dynamo Dresden am Samstag um 14 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Samstagnachmittag kommt es im Rahmen des 29. Spieltages der 3. Liga zum Duell zweier Traditionsclubs. Rot-Weiss Essen trifft im heimischen Stadion an der Hafenstraße auf Dynamo Dresden. Während die SGD sich im Kampf um die Aufstiegsränge befindet und aktuell als Tabellenführer die beste Ausgangslage hat, konnten sich die Essener unter Neu-Trainer Uwe Koschinat in den letzten Wochen Luft im Abstiegskampf verschaffen. Wer in seiner jeweiligen Situation weitere wichtige Punkte einfahren kann, erfahrt Ihr am Samstag ab 14 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans der 3. Liga. Das Traditionsduell zwischen RWE und Dynamo wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Der WDR und der MDR werden die Begegnung am Samstagnachmittag im Free-TV und Livestream auf der Webseite des Senders zeigen.

Zusätzlich wird die Partie wie alle Spiele der 3. Liga über MagentaSport empfangbar sein. Grundvoraussetzung für den Anbieter ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Begegnung: Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 29

Datum: 15. März 2025

Uhrzeit: 14 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

TV & Livestream: WDR, MDR, MagentaSport

Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 29. Spieltag