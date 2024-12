"Habe schnell gemerkt, dass ich Lust habe": Neue EM-Rolle für Robin Gosens

Robin Gosens wird bei der Heim-EM dabei sein - allerdings nicht auf dem Platz, sondern als TV-Experte. Wie der Sender MagentaTV am Dienstag mitteilte, erweitert der 29 Jahre alte Linksverteidiger von Bundesligist Union Berlin das Team des Senders bei den Übertragungen des am Freitag beginnenden Turniers.

Für Gosens wird es der erste Auftritt in der Rolle des TV-Experten sein. Seine Premiere feiert er direkt beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München an der Seite des früheren DFB-Kapitäns Michael Ballack und Moderator Johannes B. Kerner.

"Ich habe schnell gemerkt, dass ich Lust habe, mich als Experte auszuprobieren", wird Gosens in der Sender-Mitteilung zitiert: "Für mich war nach meiner Nicht-Nominierung klar, dass ich die EM dennoch als Fan verfolgen werde."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den 20-maligen Nationalspieler bei der Auswahl seines vorläufigen Kaders nicht berücksichtigt.

MagentaTV zeigt bei der EM-2024 alle 51 Spiele, davon werden fünf exklusiv übertragen.