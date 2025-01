RB Salzburg vs. Atlético Madrid, Champions League in Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt RBS in der CL im TV und Livestream?

Wer überträgt in Österreich das Champions-League-Spiel zwischen RB Salzburg und Atlético Madrid am Mittwoch? Hier gibt es die Antwort.

Am heutigen Mittwoch (29. Januar) treffen in der Champions League RB Salzburg und Atlético Madrid aufeinander. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Salzburg, wo um 21 Uhr der Anpfiff ertönt.

RB Salzburg vs. Atlético Madrid heute live im TV und Livestream

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Um die Übertragung in Österreich kümmert sich der Pay-TV-Sender Sky. Bei Sky Sport Austria 2 HD ist ab 20.50 Uhr das Einzelspiel zu sehen. Die Konferenz mit den Parallelspielen wird bei Sky Sport Austria 1 HD angeboten.

Mit einem Sky-X-Abonnement könnt Ihr das Einzelspiel und die Konferenz auch im Livestream verfolgen.

In Sachen Übertragung in Deutschland ist der Streamingdienst für Salzburg gegen Atlético verantwortlich. Dafür wird das DAZN-Unlimited-Abonnement benötigt.

RB Salzburg vs. Atlético Madrid heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: RB Salzburg vs. Atlético Madrid

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: 8. (Ligaphase)

Datum: 29. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Salzburg

TV & Livestream: Sky Austria, Sky X, DAZN (Deutschland)

