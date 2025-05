In der Bundesliga kommt es heute zur Partie zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Duell live zeigt.

Der VfB Stuttgart gastiert am heutigen Samstag, den 17. Mai, in der Bundesliga bei RB Leipzig. Die Partie am 34. Spieltag wird um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream?

Die Partie zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart seht Ihr heute auf Sky live und vollumfänglich. Sky startet mit den Vorberichten zum Spiel um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 5 (HD). Kommentiert wird das Spektakel in Leipzig heute von Oliver Seidler.

Der Pay-TV-Sender überträgt das Bundesligaspiel zudem in der Konferenz, die Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Top Event findet.

Wenn Ihr die Begegnung zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart lieber im Livestream sehen möchtet, bietet Euch Sky gleich zwei Optionen. Das Duell überträgt der Pay-TV-Sender live und in voller Länge in der Sky-Go-App und auf WOW im Livestream.

Begegnung: RB Leipzig vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 34. Spieltag

Datum: 17. Mai

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

TV & Livestream: Sky, WOW, Sky-Go-App

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream? Die Tabelle