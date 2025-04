RB Leipzig vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

RB Leipzig trifft heute in der Bundesliga auf Holstein Kiel. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Begegnung live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Samstag, den 19. April, treffen in der Bundesliga RB Leipzig und Holstein Kiel aufeinander. Die Partie am 30. Spieltag beginnt um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Leipzig vs. Holstein Kiel heute live im TV und Livestream:

Sky zeigt die Begegnung zwischen RB Leipzig und Holstein Kiel heute live und in voller Länge im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) seht Ihr die Vorberichte zum Spiel ab 15.15 Uhr. Kommentiert wird die Partie heute von Oliver Seidler.

Sky überträgt das Bundesligaduell zudem in der Konferenz. Die Konferenz am heutigen Nachtmittag seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event.

Als Sky-Kunden habt Ihr alternativ die Option die Partie zwischen RB Leipzig und Holstein Kiel im Livestream auf WOW und in der Sky-Go-App zu verfolgen.

RB Leipzig vs. Holstein Kiel heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. Holstein Kiel

RB Leipzig vs. Holstein Kiel Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 30

30 Datum: 19. April 2025

19. April 2025 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

