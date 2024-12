RB Leipzig: Marco Rose gerät mit Wolfsburg-Co-Trainer Aaron Briggs in Streit

Marco Rose kassierte mit Leipzig eine bittere Niederlage in Wolfsburg. Rund um das Spiel war er zudem in einen Streit verwickelt.

Wolfsburgs Co-Trainer Aaron Briggs hat Leipzig-Coach Marco Rose nach einem Disput am Rande des Bundesliga-Duells der beiden Vereine am Samstag den Handschlag verweigert. Auch Niko Kovac war nach dem Spiel unzufrieden.

Der Streit zwischen den beiden begann rund um den vom VAR zurückgenommenen Elfmeter für Leipzig nach der Schwalbe von Lois Openda in der 31. Minute. Briggs hatte dabei die Gelbe Karte für den RB-Stürmer gefordert, die Openda letztlich dann auch von Schiedsrichter Robert Hartmann gezeigt bekam.

Rose missfiel Briggs' Forderung nach einer Verwarnung, seinem Ärger darüber machte er etwas später auch gegenüber Wolfsburgs Chefcoach Niko Kovac Luft. "Sag deinen Jungs mal, sie sollen aufhören zu quatschen", rief er Kovac zu.

Nach dem Ende der Partie, die Wolfsburg 2:1 gewann, suchte Briggs dann noch einmal das Gespräch mit Rose, der ihm jedoch Unsportlichkeit vorwarf. "So etwas hat im Sport nichts zu suchen", sagt er laut Sport Bild in den Katakomben zu Briggs.

Dennoch bot Rose dem Wolfsburger Assistenten kurz darauf einen versöhnlichen Handschlag an - doch Briggs verweigerte.

Später sagte Rose zu der Causa: "Es war keine faire Aktion von Lois, aber es hat mich aufgeregt, dass der Kollege mehrfach Gelbe Karten gefordert hat. Emotionen gehören dazu, aber das geht zu weit."

Zum Zeitpunkt der VAR-Szene hatte es 1:0 für Wolfsburg gestanden, Leipzig kam dann in der 52. Minute zum Ausgleich. Letztlich jubelten aber die Wölfe, deren 2:1-Siegtreffer in der 66. Minute Rogerio gelang.

Niko Kovac: "Mehr Fouls als beim Basketball"

Kovac hatte Redebedarf - trotz des wichtigen Sieges: "Das will ich mal loswerden", sagte der Wölfe-Trainer und arbeitete sich anschließend an der Regelauslegung der Schiedsrichter in der Bundesliga ab.

"Das war kein Spiel für acht Gelbe Karten. Wenn jede kleine Berührung sofort eine Gelbe Karte ist, werden wir demnächst mehr Fouls pfeifen als beim Basketball", sagte Kovac und mahnte an: "Dann haben wir bald 20 Gelbe Karten."

Der 52-Jährige ärgerte sich besonders über eine Foulelfmeter-Entscheidung von Robert Hartmann am Samstagnachmittag, die der Schiedsrichter nach Einsicht der Videobilder zurückgenommen hatte. "Der Elfmeterpfiff geht gar nicht", sagte Kovac: "Wir sind Fußballer und nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Da muss man viel mehr laufen lassen."