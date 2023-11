VfL Wolfsburg - RB Leipzig 2:1: Unglückliche Pleite! RB stolpert wieder über Wölfe

Der VfL Wolfsburg wird für RB Leipzig zunehmend zum Angstgegner. Dreieinhalb Wochen nach der Zweitrundenniederlage im DFB-Pokal stolpern die Sachsen auch in der Liga über die Wölfe.

Trainer Marco Rose schüttelte etwas ungläubig den Kopf, seine Spieler schlichen im ekligen Schneeregen mit hängenden Köpfen in die Fankurve. Das 1:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg - die nächste Niederlage beim neuen Angstgegner - war in den Reihen des überlegenen RB Leipzig nur schwer zu erklären.

"Wir waren die dominante Mannschaft, aber waren irgendwie nicht durchschlagskräftig genug", versuchte es Christoph Baumgartner bei Sky.

25:10 Torschüsse standen am Ende zugunsten von RB zu Buche, doch jubeln durfte dreieinhalb Wochen nach der Zweitrundenpleite der Leipziger im DFB-Pokal an gleicher Stelle schon wieder der Gegner. "Wir wollten unbedingt die Punkte mitnehmen. Wir wissen auch wie die Tabelle ausschaut und wollten eigentlich oben dranbleiben", haderte Baumgartner, dessen Team stattdessen nun schon elf Punkte von Spitzenreiter Bayer Leverkusen trennen.

Topstürmer Jonas Wind (9.) erzielte sein neuntes Saisontor für den glücklichen VfL, für den auch der Brasilianer Rogerio erstmals traf (66.) - Yussuf Poulsen schoss nach 52 Minuten den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer für RB. Den Wolfsburgern gelang durch den Sieg ein lang ersehnter Befreiungsschlag.

Wolfsburg - Leipzig: Blaswich patzt

"Wir kommen aus einer schwierigen Phase", sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz und lobte die Defensivleistung der Wolfsburger: "Wir haben uns in jeden Ball geworfen - große Leidenschaft gezeigt." Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg hatte der zuletzt zunehmend in die Kritik geratene Coach Niko Kovac endlich wieder Grund zum Feiern.

"Wir haben am Samstag die Chance, es besser und anders zu machen", hatte RB-Trainer Rose in Anspielung auf die 0:1-Pokalniederlage an selber Stelle vor der Partie gesagt. Doch sein Team begann fahrig.

Zunächst lud David Raum den Gegner mit einem katastrophalen Pass zur ersten guten Chance durch Mattias Svanberg ein, wenig später ermöglichte ein weiterer Patzer die Wolfsburger Führung.

Angreifer Wind drückte einen Kopfball eigentlich nur semigefährlich in Richtung RB-Tor. Doch dem vergangene Woche erstmals für die Nationalmannschaft nominierten Janis Blaswich, der gegen Svanberg noch stark pariert hatte, glitt der Ball durch die Finger und hinter die Linie.

Wolfsburg - Leipzig: Wind legt den Siegtreffer auf

Ohne den verletzten Timo Werner (Adduktoren) waren die Leipziger im 250. Bundesliga-Spiel ihrer Vereinsgeschichte um eine schnelle Antwort bemüht - der umtriebige Lois Openda scheiterte aus spitzem Winkel ebenso an Koen Casteels (17.) wie Poulsen drei Minuten später per Kopf.

Mit schnellem Kombinationsfußball drückten die nun dominanten Gäste den VfL zunehmend in die eigene Hälfte, doch der starke Casteels hielt trotz weiterer RB-Chancen bis zur Pause die Null.

In Hälfte zwei belohnten sich die Leipziger schließlich für ihre Offensivfreude. In einer nun hitzigen Partie blieben die Leipziger auf dem Gastpedal, doch den Treffer erzielten die Gastgeber, bei denen Kapitän Maximilian Arnold erneut erst in der Schlussphase eingewechselt wurde.

Aus dem Nichts kombinierte sich der VfL ansehnlich nach vorne, wo Rogerio die Vorarbeit von Wind mit einem strammen Schuss ins rechte Eck vollendete.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig: Die Daten zum Spiel

Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw (46. Jenz), Zesiger - Baku, Svanberg (83. Gerhardt), Vranckx, Rogerio - Majer (77. Arnold), Wind (84. Tomas), Cerny (73. Paredes). - Trainer: Kovac

Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum - Haidara (83. Seiwald), Schlager, Baumgartner (83. Carvalho), Simons - Openda, Poulsen (73. Forsberg). - Trainer: Rose Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen)

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen)

Tore: 1:0 Wind (9.), 1:1 Poulsen (52.), 2:1 Rogerio (66.)

Zuschauer: 25.350

Gelbe Karten: Svanberg (4), Zesiger (3), Lacroix, Casteels - Openda (3), Simons (2)