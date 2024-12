Ajax Amsterdam: "Scheiß Mannschaft mit scheiß Spielern!" - Rafael van der Vaart mit knallharter Kritik

Vier Niederlagen in Folge in der niederländischen Liga, Platz 17 von 18 Mannschaften: Ajax Amsterdam befindet sich in einer schlimmen Krise. Nun ha...

Vier Niederlagen in Folge in der niederländischen Liga, Platz 17 von 18 Mannschaften: Ajax Amsterdam befindet sich in einer schlimmen Krise. Nun hat Rafael van der Vaart deutliche Worte gefunden.

Im niederländischen Fernsehen darauf angesprochen, ob er in Sachen Ajax voreingenommen und deshalb etwas weniger kritisch sei, weil Coach Maurice Steijns ihn als Co-Trainer verpflichten wollte, wurde der 40-Jährige mehr als deutlich.

"Sie meinen also, es beeinflusst mich, dass Steijn mich gebeten hat, sein Assistent zu werden? Ich spreche unabhängig", sagte van der Vaart bei NOS: "Was ich sehe, ist eine scheiß Mannschaft mit scheiß Spielern!"

Der niederländische Rekordmeister hat aus den ersten sieben Ligaspielen nur einen Sieg und insgesamt magere fünf Punkte geholt. Am Samstag kassierte Ajax mit 3:4 beim FC Utrecht mit vierte Niederlage in Serie, nur der FC Volendam steht in der Tabelle noch hinter dem Traditionsklub. Seit Einführung der erstklassigen Eredivisie 1956 rangierte Ajax in der Tabelle zu keinem Zeitpunkt schlechter.

"Sie können nicht mehr wie Ajax spielen", sagte van der Vaart: "Man muss sich bewusst werden, dass Ajax nicht mehr besser ist als seine Gegner, denn dafür haben sie einfach nicht die Qualität."

Van der Vaart: Ajax "wie ein Abstiegskandidat"

Selbst einige eigentlich gute Spieler im Kader würden auf ein schlechtes Niveau heruntergezogen, meinte der frühere Ajax-Profi. "Da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Es klingt ein bisschen böse, aber Ajax muss im Moment wie ein Abstiegskandidat denken. Das ist sehr traurig, aber es ist die Wahrheit", so van der Vaart.

Wie lange Trainer Steijn noch im Amt bleiben darf, bleibt abzuwarten. Mit Sportdirektor Sven Mislintat wurde der erste Verantwortliche für die sportlich katastrophale Situation bereits im September nach nur vier Monaten wieder entlassen.