Schlechter als je zuvor! Ajax Amsterdams Krise wird immer dramatischer - Neustrukturierung der Führung

Die Krise bei Ajax Amsterdam wird immer dramatischer: Am Sonntag verlor der niederländische Traditionsklub ein spektakuläres Spiel inklusive zweier Unterbrechungen wegen Fan-Wut mit 3:4 gegen den FC Utrecht - und ist damit auf einem Abstiegsplatz angekommen.

Mit fünf Punkten aus sieben Spielen ist Ajax nun Tabellen-17. Knapp dahinter liegt nur noch der FC Volendam. Seit Einführung der erstklassigen Eredivisie 1956 rangierte Ajax in der Tabelle zu keinem Zeitpunkt schlechter. Die Pleite gegen Utrecht war gleichzeitig das achte sieglose Pflichtspiel hintereinander, das ist die schlechteste Serie der Klub-Geschichte. Der bis dato letzte Sieg datiert vom 24. August, damals gewann Ajax in der Europa-League-Qualifikation gegen Ludogorets Rasgrad.

Bisheriger Tiefpunkt der Saison war der Klassiker gegen den Erzrivalen Feyenoord Rotterdam Ende September. Nach Fan-Randalen wurde das Spiel beim Stand von 0:3 unterbrochen und wenige Tage später ohne Zuschauer zu Ende gespielt. Ajax kassierte ein weiteres Tor und verlor 0:4.

Während der umstrittene Trainer Maurice Steijn vorerst im Amt bleiben durfte, verlor Sportdirektor Sven Mislintat daraufhin seinen Job. Aufgrund von möglichen Unregelmäßigkeiten beim Transfer von Borna Sosa wurden gleichzeitig Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Kurz darauf trat nach knapp einem halben Jahr im Amt der Aufsichtsratsvorsitzende Pier Eringa zurück.

Ersetzt wurde er kurzfristig durch den früheren Präsident Michael van Praag, der mittlerweile 76-Jährige stand Ajax von 1989 bis 2003 vor. 1995 gewann er mit Trainer Louis van Gaal die Champions League. Auch der 72-Jährige hilft nun in höchster Not aus, er unterstützt den Aufsichtsrat in beratender Funktion. Viele Fans hatten zunächst ein Trainer-Comeback van Gaals gefordert, das lehnte dieser aus gesundheitlichen Gründen jedoch ab.

Spätestens ab März, womöglich aber schon ab Januar soll Alex Kroes die Klub-Führung übernehmen. Der 49-Jährige war zuletzt für AZ Alkmaar tätig und ist seit Sommer vereinslos. Als potenzieller Steijn-Nachfolger wird Erik ten Hags Assistent bei Manchester United Mitchell van der Gaag gehandelt.

Huntelaar pausiert - van der Vaart und Sneijder kommen nicht

Vorerst nicht mehr im Führungszirkel des Klubs ist unterdessen Klaas-Jan Huntelaar (40): Der ehemalige Stürmer lässt wegen einer Burnout-Erkrankung seit Freitag seine Tätigkeit als technischer Leiter ruhen. Huntelaar kümmerte sich vorrangig um den Nachwuchsbereich, hatte nach Mislintats Entlassung aber auch Teile von dessen Aufgaben übernommen.

Gescheitert ist eine Rückholaktion von Ex-Spieler Rafael van der Vaart (40), der Stijns Trainerstab verstärken sollte. Als Grund für van der Vaarts Absage gilt seine Lebensgefährtin Estavana Polman. Die niederländische Handball-Nationalspielerin steht bei Rapid Bukarest in Rumänien unter Vertrag, wo sich van der Vaart so oft wie möglich aufhält.

Im Sommer wäre beinahe van der Vaarts ehemaliger Mitspieler Wesley Sneijder (39) in den Trainerstab gestoßen. Eine Verpflichtung Sneijders scheiterte aber nach wütenden Fan-Protesten samt "Kriegserklärung". Grund für diese Anfeindungen sind Sneijders Verbindungen zu Ajax' Rivalen FC Utrecht samt eines provokanten Videos vor drei Jahren.