EM Qualifikation heute live: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Am heutigen Freitag geht es mit dem 7. Spieltag der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland weiter. Hier bei SPOX bekommt Ihr einen Überblick zu allen Spielen des Tages.

Auch am Freitag geht es in der EM-Qualifikation wieder voll zur Sache. Welche Spiele stattfinden und wo Ihr diese live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In Gruppe B steigt das Topduell zwischen der Niederlande und Frankreich, außerdem empfangen die noch ungeschlagenen Österreicher den Tabellenführer der Gruppe F Belgien. CR7s Portugal ist gegen die Slowakei gefordert.

EM Qualifikation heute live: Spiele und Uhrzeiten im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Gruppe 13.10.2023 18 Uhr Estland Aserbaidschan F 13.10.2023 20.45 Uhr Irland Griechenland B 13.10.2023 20.45 Uhr Island Luxemburg J 13.10.2023 20.45 Uhr Liechtenstein Bosnien-Herzegowina J 13.10.2023 20.45 Uhr Niederlande Frankreich B 13.10.2023 20.45 Uhr Österreich Belgien F 13.10.2023 20.45 Uhr Portugal Slowakei J

EM Qualifikation heute live: Die Übertragung im TV und Livestream

Wer alle Spiele der EM-Qualifikation zum Turnier im kommenden Jahr in Deutschland sehen möchte, kommt nicht an einem Abonnement bei DAZN vorbei. Der Streamingdienst hat alle Spiele live und in voller Länge im Angebot. So könnt Ihr am heutigen Freitag zwischen sieben verschiedenen Partien entscheiden. Los geht die Übertragung um 18 Uhr mit der Partie zwischen Estland und Aserbaidschan. Ab 20.45 Uhr beginnen dann die Spiele am späten Abend.

Benötigt wird bei DAZN mindestens das "DAZN Super Sports"-Paket, mit dem Ihr alle EM-Quali-Begegnungen sehen könnt. Dieses kostet 19,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 24,99 Euro monatlich im Monatsabo.

OneFootball bietet die Partie außerdem als Einzelstream an. Das Angebot kostet ebenfalls.

EM Qualifikation heute live: Die Übertragung im Liveticker

Wer auf kein Bewegtbild zurückgreifen kann oder möchte, kann hier bei SPOX vorbeischauen. Wir haben alle Spiele der EM-Qualifikation auch als Liveticker im Angebot.

Hier kommt Ihr zur Liveticker-Übersicht am Freitag.

EM Qualifikation heute live: Die Gruppen im Überblick

Gruppe B

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Frankreich 5 5 0 0 11:0 11 15 2 Griechenland 5 3 0 2 10:5 5 9 3 Niederlande 4 3 0 1 8:5 3 9 4 Irland 5 1 0 4 5:7 -2 3 5 Gibraltar 5 0 0 5 0:17 -17 0

Gruppe F

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Belgien 5 4 1 0 13:1 12 13 2 Österreich 5 4 1 0 12:4 8 13 3 Schweden 5 2 0 3 11:8 3 6 4 Aserbaidschan 4 0 1 3 2:11 -9 1 5 Estland 5 0 1 4 2:16 -14 1

Gruppe J