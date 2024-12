Für bis zu 80 Millionen Euro: PSG bindet Ramos langfristig

Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat Leihspieler Gonçalo Ramos fest verpflichtet. Wie PSG am Mittwoch bekannt gab, erhielt der p...

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat Leihspieler Gonçalo Ramos fest verpflichtet. Wie PSG am Mittwoch bekannt gab, erhielt der portugiesische Nationalspieler einen Vertrag bis 2028.

Laut Medienberichten wird Ramos' früherer Verein Benfica Lissabon nun 65 Millionen Euro plus 15 Millionen Euro Bonuszahlungen erhalten. Erst in diesem Sommer war Ramos in die französische Hauptstadt gewechselt.

Ramos erst mit drei Scorerpunkten in der Liga

Unter Trainer Luis Enrique hat der 22 Jahre alte Stürmer seitdem in 15 von 16 möglichen Pflichtspielen auf dem Platz gestanden. Zwei Tore und eine Vorlage in der Liga stehen für ihn zu Buche.

Mit Paris ist Ramos momentan Spitzenreiter der Ligue 1. In der Champions League liegt PSG nach vier Spielen auf dem zweiten Platz von Gruppe F - hinter Borussia Dortmund.