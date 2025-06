Bei der Klub WM sind heute Paris Saint-Germain und Atletico Madrid im Einsatz. Doch wo laufen die Partien? SPOX verrät es Euch.

Am heutigen Montag, 23. Juni, gehen bei der Klub-WM in den USA die beiden letzten Spiele in der Gruppe B über die Bühne. Da es für die beiden Ersten der Gruppe in die nächste Runde geht, beginnen die Spiele von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gegen die Seattle Sounders in Seattle und von Atletico Madrid gegen Botafogo in Pasadena zeitgleich um 21 Uhr deutscher Zeit.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr beide Partien heute live im TV und Livestream sehen könnt.

PSG und Atletico Madrid bei der Klub WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Gruppenspiele im TV sowie Livestream?

DAZN ist die Heimat der Klub WM. Alle Spiele, und damit auch die beiden heutigen Partien von PSG und Atletioc Madrid könnt Ihr live und kostenlos bei dem Streaminganbieter verfolgen. Dafür müsst Ihr kein Abo abgeschlossen haben, sondern benötigt nur ein Konto.

Beide Spiele aufen im Livestream auf der App und der Homepage.

Paris Saint-Germain vs. Seattle Sounders: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 23. Juni 2025, 21:00

Lumen Field

Ort und Zeit des Spiels.

Seattle Sounders FC vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

Seattle Sounders FC SEA Verletzungen und Sperren Paris Saint-Germain PSG SEA SEA PSG PSG

Seattle Sounders FC vs. Paris Saint-Germain: Form

Seattle Sounders FC vs. Paris Saint-Germain: Bilanz direkte Duelle

[repurpose content from the match preview article] mentioning their last 5 matches in the league and the historical matches between the two teams in the said competition]

Seattle Sounders FC vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

Klub-WM Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Paris Saint-Germain PSG 3 2 0 1 6 1 +5 6 S N S 2 Botafogo RJ BRJ 3 2 0 1 3 2 +1 6 N S S 3 Atletico Madrid ATM 3 2 0 1 4 5 -1 6 S S N 4 Seattle Sounders FC SEA 3 0 0 3 2 7 -5 0 N N N Nächste Runde

Nützliche Links