Premier League: Weiterer Punktabzug für Everton? Insolvenz droht

Dem FC Everton droht einem Bericht zufolge der zweite Punktabzug in der Premier League und damit der Gang in die Insolvenz.

Laut einem Bericht der Daily Mail steht der FC Everton vor einem weiteren Punktabzug. Neun Zähler sollen diesmal vom Konto der Toffees abgezogen werden. Eine unabhängige Kommission werde darüber entscheiden.

Drei Vereine - Burnley, Leeds und Leicester - fordern demnach eine Entschädigung in Höhe von 300 Millionen Pfund (rund 350 Millionen Euro), die die aktuelle Klubführung nicht bezahlen könne. Diese Forderung begründen die Klubs damit, dass sie allesamt in Spielzeiten abgestiegen sind, in denen sich Everton mit Verstößen gegen das Financial Fair Play schuldig gemacht hat. Bei einem entsprechenden Urteil würde dem Klub die Insolvenz drohen. Doch die Höhe der Forderung wird laut dem Bericht als optimistisch angesehen.

Der Verein soll von 777Partners übernommen werden, doch das Unternehmen werde im Falle eines Abstiegs oder einer Entschädigungszahlung an andere Teams eine geringere Summe zahlen.

Dem Klub wurden am Freitag zehn Punkte abgezogen, nachdem festgestellt worden war, dass er gegen die Regeln des Financial Fair Play verstoßen hatte. Everton wird gegen die Entscheidung Berufung einlegen. Laut The Telegraph werden sie sich gegen jeden Versuch wehren, sie zur Zahlung von Entschädigungen an andere Teams zu zwingen.

Everton wird gegen die Bestrafung vorgehen. Am 26. November spielen sie wieder in der Premier League.