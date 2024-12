Pep Guardiola verrät: "Das ist der nächste Trainer von Manchester City"

Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola (52) geht davon aus, dass Roberto De Zerbi (44) vom Premier-League-Rivalen Brighton & Hove Albion se...

Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola (52) geht davon aus, dass Roberto De Zerbi (44) vom Premier-League-Rivalen Brighton & Hove Albion sein Nachfolger beim englischen Meister wird. Der Telegraph berichtet von einer Aussage Guardiolas vor einigen Monaten, die darauf schließen lässt.

Nach dem 1:1 im Amex Stadium, bei dem Brighton den Triple-Sieger am Rande einer Niederlage hatte, soll Guardiola im Spielertunnel zu drei jubelnden Brighton-Spielern gesagt haben: "Das ist der nächste Trainer von Manchester City." Dabei habe der Spanier in Richtung De Zerbis genickt.

Guardiola steht bei Manchester City noch bis 2025 unter Vertrag. Wie es anschließend für den ehemaligen Coach des FC Bayern weitergeht, ist ungewiss. Er wurde mehrfach als möglicher englischer Nationaltrainer gehandelt. Auch ein Verbleib in Manchester, wo er dann neun Jahre lang gearbeitet haben wird, ist möglich.

De Zerbi, der als großes Trainertalent gilt und bereits in der Vergangenheit von Guardiola geadelt wurde, arbeitet seit September 2022 in Brighton und ist noch bis 2026 an den Klub gebunden.

Am Samstag kann sich Guardiola erneut einen Eindruck von De Zerbis Fähigkeiten verschaffen: Dann empfängt City die Seagulls zum Spitzenspiel im englischen Oberhaus im Emirates Stadium.