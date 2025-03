Der BVB ist heute in der Champions League bei OSC Lille zu Gast. Hier erfahrt Ihr, wer das Achtelfinalrückspiel live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Mittwoch, den 12. März, begegnen sich im Achtelfinale der Champions League OSC Lille und Borussia Dortmund. Das Rückspiel wird um 18.45 Uhr im Stade Pierre Mauroy in Lille angepfiffen. Welches Team sichert sich nach dem 1:1 im Hinspiel das Ticket für das Viertelfinale in der Königsklasse?

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

OSC Lille vs. BVB im Champions League Achtelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel von Borussia Dortmund im TV und Livestream?

DAZN zeigt am heutigen Abend die Begegnung zwischen Lille und dem BVB exklusiv im TV und Livestream. Um 18.15 Uhr beginnen die Vorberichte zum Champions-League-Rückspiel auf DAZN 1. So sieht das DAZN-Team heute aus:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Tobias Schweinsteiger

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option das Duell im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser.

OSC Lille vs. Borussia Dortmund: Liveticker bei SPOX

SPOX begleitet das Champions-League-Spiel zwischen OSC Lille und dem BVB heute für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Den Liveticker des Rückspiel findet Ihr auf der SPOX-Seite.

OSC Lille vs. Borussia Dortmund heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: OSC Lille vs. BVB

Wettbewerb: Champions League

Spielrunde: Achtelfinale

Datum: 12. März

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Stade Pierre Mauroy, Lille

Stade Pierre Mauroy, Lille TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Lille vs. Borussia Dortmund heute live: Die Champions League Achtelfinalrückspiele im Überblick