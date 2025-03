Österreich will gegen Serbien seinen Platz in Liga A der Nations League verteidigen. Wer das Relegationshinspiel live im TV und Stream zeigt?

Österreich bestreitet am heutigen Donnerstag (20. März) in der Nations League sein Relegationshinspiel gegen Serbien. Angepfiffen wird der Kampf um Liga A um 20.45 Uhr im Ernst-Happel-Stadion in Wien.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Österreich vs. Serbien heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Relegation der Nations League im TV und Livestream?

Hierzulande liegt die Übertragung der Nations League in den Händen von DAZN, auch Österreich vs. Serbien wird der Dienst zeigen. Matthias Naebers kommentiert den Spaß - Zugriff habt Ihr, wenn Ihr ein Abo der Pakete DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports besitzt.

In Österreich hingegen wird der Spaß kostenfrei auf ORF 1 und im Livestream über ORF ON zu sehen sein. Dort werden Thomas König und Michael Liendl kommentieren.

Nations League, Relegation: Die Hinspiele im Überblick