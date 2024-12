Österreich vs. Deutschland, Übertragung: Testspiel des DFB-Teams heute live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland kriegt es heute in einem Testspiel mit Österreich zu tun. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie der beiden Nachbarn live im Free-TV und L...

Deutschland kriegt es heute in einem Testspiel mit Österreich zu tun. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie der beiden Nachbarn live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach der 2:3-Niederlage gegen die Türkei am vergangenen Samstag ist die deutsche Nationalmannschaft auf Wiedergutmachung aus. Die Chance dafür bekommt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am heutigen Dienstag, den 21. November, wenn es auswärts in einem Testspiel auf das von Ralf Rangnick trainierte Österreich trifft. Der Anpfiff zum Spiel erfolgt um 20.45 Uhr, gespielt wird im Ernst-Happel-Stadion in Österreichs Hauptstadt Wien.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nachbarn entschied Österreich in einem Testspiel im Jahr 2018 mit 2:1 für sich. Das ÖFB-Team ist seit dem 1:0-Sieg gegen Aserbaidschan im Besitz eines Tickets für die 2024 stattfindende Europameisterschaft in Deutschland.

Österreich vs. Deutschland, Übertragung: Testspiel des DFB-Teams heute live im TV und Livestream - Offizielle Aufstellungen

Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Seiwald, X. Schlager, Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Gregoritsch

Österreich vs. Deutschland, Übertragung: Testspiel des DFB-Teams heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird sowohl im deutschen als auch im österreichischen Free-TV übertragen. In Deutschland wurde das ZDF dazu beauftragt, in Österreich der ORF.

Das ZDF geht um 20.15, eine halbe Stunde vor Anpfiff also, auf Sendung und schickt folgendes Personal ins Rennen:

Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Kommentator: Oliver Schmidt

Oliver Schmidt Experte: Per Mertesacker

Der öffentlich-rechtliche Sender ist zudem auch mit einem kostenlosen Livestream zur Stelle. Dafür müsst Ihr zdf.de aufrufen.

Auch bei ORF1 geht es um 20.15 Uhr los, durch das Duell begleiten Euch:

Kommentator: Thomas König

Thomas König Co-Kommentar: Roman Mählich

Roman Mählich Moderator: Rainer Pariasek

Rainer Pariasek Analyse: Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck

Zeitgleich stellt der ORF in der ORF-Tvthek einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Österreich vs. Deutschland, Übertragung: Testspiel des DFB-Teams heute im Liveticker

Bei SPOX wird die ganze Partie von Anfang bis Ende ausführlich beschrieben, so dass auch die, die keine Livebilder aus Wien zu Gesicht bekommen, nichts von der Action verpassen.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen Österreich und Deutschland.

Österreich vs. Deutschland, Übertragung: Testspiel des DFB-Teams heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Österreich vs. Deutschland

Österreich vs. Deutschland Wettbewerb: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Datum: 21. November 2023

21. November 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Ernst-Happel-Stadion, Wien

Ernst-Happel-Stadion, Wien TV: ZDF, ORF1

Livestream: zdf.de, ORF-TVthek

Liveticker: SPOX

