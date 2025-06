Wer überträgt das WM Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Rumänien? SPOX sagt es Euch.

Am heutigen Samstag, den 7. Juni, kommt es in der WM-Qualifikation zum Duell zwischen Österreich und Rumänien. Gespielt wird im Ernst-Happel-Stadion in Wien, der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

ÖFB-Team vs. Rumänien heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM Qualifikation im TV und Livestream?

Wer das heutige Duell zwischen dem ÖFB-Team und Rumänien in Österreich live verfolgen möchte, wird bei ORF1 fündig oder im kostenlosen Livestream bei ORF On. Der öffentlich-rechtliche Sender besitzt die Übertragungsrechte und startet um 20.15 Uhr bereits mit der Vorberichterstattung. Folgendes Team ist in Wien dafür im Einsatz:

Kommentar : Daniel Warmuth

: Daniel Warmuth Co-Kommentar : Michael Liendl

: Michael Liendl Moderation : Oliver Polzer

: Oliver Polzer Analyse: Herbert Prohaska

Um das Spiel in Deutschland und der Schweiz verfolgen zu können, wird hingegen ein DAZN-Abonnement benötigt.

Begegnung: Österreich vs. Rumänien

Wettbewerb: WM-Qualifikation

S pieltag: 3

Datum: 7. Juni 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Ernst-Happel-Stadion, Wien

TV & Livestream: ORF1 (Österreich), ORF On (Österreich), DAZN (Deutschland & Schweiz)

