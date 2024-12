Brasilien vs. Venezuela: Neymar von Fan mit Popcorn-Tüte am Kopf getroffen - Superstar reagiert wütend

Nach dem 1:1 der brasilianischen Nationalmannschaft beim WM-Qualifikationsspiel gegen Venezuela in der Arena Pantanal (Cuiaba) ist es zu einer unsc...

Nach dem 1:1 der brasilianischen Nationalmannschaft beim WM-Qualifikationsspiel gegen Venezuela in der Arena Pantanal (Cuiaba) ist es zu einer unschönen Szene gekommen: Ein Fan bewarf Superstar Neymar auf dem Weg in die Katakomben mit einer Tüte Popcorn und erwischte ihn damit am Kopf.

Neymar war erbost, schimpfte Richtung Anhänger und musste von seinen Mannschaftskameraden beruhigt werden.

Nach zwei Siegen zum Auftakt in die Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bedeutete das Remis gegen Venezuela den ersten Punktverlust der Selecao. Sie belegt in der Tabelle den zweiten Platz hinter Erzrivale Argentinien.

Neymar bereitete Führungstor von Brasilien vor

Neymar, der in diesem Sommer von PSG zu Al-Hilal gewechselt war, stand in der Startformation der Brasilianer und lieferte den Assist zum zwischenzeitlichen Führungstreffer durch Gabriel Martinelli. Venezuela glich in der Schlussphase durch Eduard Bellos Tor aus.

Neymar ist seit wenigen Wochen Rekordtorschütze des fünfmaligen Weltmeisters. In 126 Länderspielen markierte der 31-Jährige 79 Treffer.

Für Neymar und seine Brasilianer steht in dieser Länderspielpause eine weitere Qualifikationspartie auf dem Programm: In der Nacht zum Mittwoch geht es in Montevideo gegen Uruguay.