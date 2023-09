"Er hat den starken Wunsch": Neymar plant für die WM 2026 angeblich Abschied von Al-Hilal und Rückkehr zum Ex-Klub

Neymar plant nach wenigen Wochen wohl bereits seinen Abschied aus Saudi-Arabien. Wie der bekannte brasilianische Journalist Ademir Qintino berichtet, verfolgt der 31-Jährige den konkreten Plan, in zwei Jahren von Al-Hilal zu seinem Jugendklub FC Santos in die Heimat zurückzukehren. Großes Ziel sei dabei die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit der Selecao.

Qintino behauptet auf seinen Social-Media-Kanälen, Neymar habe "den starken Wunsch", wieder für Santos zu spielen. Deshalb habe dieser auch einen Vertrag mit zwei Jahren Laufzeit bei Al-Hilal unterzeichnet: "So kann er im Jahr vor der WM zu Santos zurückkehren."

Beim Klub aus Sao Paulo schaffte er einst den Sprung zum Profi, ehe er 2013 für insgesamt 88 Millionen Euro zum FC Barcelona wechselte. Es folgten die spektakulären Wechsel zu PSG (2017) und Al-Hilal (2023).

Neymar hat für den saudischen Spitzenverein bisher drei Spiele absolviert und wartet noch auf seinen ersten Treffer. Dazu soll es atmosphärische Störungen zwischen ihm und Trainer Jorge Jesus geben. Das schreibt Mundo Deportivo.

Während der Stürmer vor längerer Zeit angedeutet hatte, eventuell keine Weltmeisterschaft mehr zu spielen, gilt die WM-Endrunde in drei Jahren mittlerweile als großes Ziel des Rekordtorjägers der brasilianischen Nationalelf (79 Treffer in 126 Einsätzen).