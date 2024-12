FC Bayern München: Präsident Herbert Hainer kann sich Vertragsverlängerung von Manuel Neuer und Thomas Müller gut vorstellen

Präsident Herbert Hainer vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München kann sich eine Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer (37) und Thomas Müller ...

Präsident Herbert Hainer vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München kann sich eine Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer (37) und Thomas Müller (34) gut vorstellen.

"Wenn sich alles so weiterentwickelt wie zuletzt, spricht nichts dagegen. Wir geben Neuer aber jetzt erstmal die Zeit, und dann wird sich die sportliche Leitung in aller Ruhe mit ihm zusammensetzen", sagte Hainer im Interview mit der Abendzeitung.

Torhüter Neuer gab zuletzt nach seiner schweren Beinverletzung sein Comeback. "Es sieht aus, als sei er bereits auf dem Weg zur alten Glanzform. Manuel weiß, was er am FC Bayern hat - und wir wissen, was wir an ihm haben", sagte Hainer. Das gilt auch für Offensivspieler Müller: "Er ist ein Urgestein des Klubs - einen wie ihn wird es nie mehr geben. Aber auch bei Thomas besteht keine Eile. Er weiß, wie ungemein wir alle ihn schätzen."

Nach dem Karriereende würde Hainer Neuer und Müller gerne weiter einbinden. Es sei immer eine Stärke des FC Bayern, Spieler wie Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in den Klub einzubauen, so Hainer: "Das werden wir immer wieder versuchen, weil es dem FC Bayern guttut. Deshalb würde es mich freuen, wenn sich Spieler wie Neuer, Müller oder auch Bastian Schweinsteiger in Zukunft für den FC Bayern engagieren würden. Dieses Familiäre ist auch das, was unsere Fans und Mitglieder schätzen."