FC Bayern - Manuel Neuer äußert sich zu Zukunftsplänen: "Mindestens so lange wie der Thomas"

Manuel Neuer hat sich nach dem 1:0-Sieg in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln über seine Zukunftspläne geäußert.

"Mindestens so lange wie der Thomas", antwortete der FCB-Torwart auf die Frage, wie lange er noch spielen wolle. "Das ist natürlich abhängig von der gesundheitlichen Situation. Aber im Moment fühle ich mich besser und besser. Ich muss nicht mehr so viel Nachsorge betreiben wie in den Spielen zuvor. Ich würde mich freuen, wenn es weitergeht."

Zuvor hatte der von Neuer angesprochene Thomas Müller angekündigt, noch mindestens bis 2025 auf dem Rasen stehen zu wollen. Demzufolge möchte wohl auch die Nummer eins des FC Bayern bis zum übernächsten Jahr spielen.

Aktuell ist Neuers Vertrag noch bis zum 30. Juni 2024 datiert. Bis Ende Oktober war der Keeper ausgefallen, nachdem er sich bei einem Skiunfall im vergangenen Dezember einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte.