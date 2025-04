FC Bayern: Galatasaray-Trainer Okan Buruk wittert Wettbewerbsverzerrung bei CL-Spiel gegen Kopenhagen

Der Trainer von Galatasaray Istanbul, Okan Buruk, wittert eine Wettbewerbsverzerrung beim Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Kopenhagen.

"Wir waren enttäuscht, dass Bayern München einen Punkt an Kopenhagen abgegeben hat. Sie haben zum ersten Mal rotiert und es sah nicht so aus, als wollten sie gewinnen", polterte Buruk beim türkischen TV-Sender TRT Spor.

Die Münchner ließen vergangene Woche beim 0:0 gegen die Dänen erstmals Punkte in dieser CL-Saison liegen. Kopenhagen blieb dank des Zählers und des etwas besseren Torverhältnisses auf Rang zwei der Tabelle vor den Türken.

Zuvor hatten die Bayern beide Spiele gegen Galatasaray gewonnen. Außerdem siegte man zum Auftakt gegen Manchester United.

Galatasaray hat Weiterkommen in der eigenen Hand

Trotz der Kritik von Buruk am deutschen Rekordmeister hat Galatasaray das Weiterkommen in der Königklasse weiterhin in der eigenen Hand. Bei einem Sieg am letzten Spieltag im direkten Duell gegen Kopenhagen kann selbst Manchester United im Parallelspiel gegen die Bayern nichts mehr ausrichten.

Die Türken würden dann als Gruppenzweiter in die Runde der letzten 16 einziehen. Der FC Bayern ist bereits seit dem 4. Spieltag als Erster für das Achtelfinale qualifiziert.