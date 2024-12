"Bei jeder Pressekonferenz eigentlich eine Schlagzeile geliefert": Volle Breitseite für Thomas Tuchel wegen Verhalten beim FC Bayern München

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus spürt bei seinem langjährigen Klub Bayern München unter dem neuen Trainer Vincent Kompany ein deutlich besseres Klima als unter dessen Vorgänger Thomas Tuchel.

"Kompany kommt bei der Mannschaft gut an und es ist ruhiger geworden. Es wird nicht mehr öffentlich über Spieler geredet - diese Lehre hat man gezogen", sagte Matthäus bei Sky.

Tuchel habe "bei jeder Pressekonferenz eigentlich eine Schlagzeile geliefert, über Spieler geredet, die er nicht mehr will, oder dass er neue Spieler braucht. Das hört man jetzt nicht mehr", sagte Matthäus: "Kompany hat nichts gefordert, er ist zufrieden mit den Spielern, die er hat, und kann auch zufrieden sein - bis auf die Defensive, die noch etwas wackelt."

Laut Matthäus profitiere der einstige ManCity-Star Kompany von der Erfahrung aus seiner erfolgreichen Profikarriere.

"Er weiß wie man mit Spielern umgeht. Er schützt sie nicht nur, sondern redet intern offen mit ihnen - auch, wenn das mal etwas ist, was ein Spieler vielleicht nicht hören möchte", sagte er: "Aber er zählt niemanden in der Öffentlichkeit an, und das kommt nach den Vorkommnissen der letzten zwei Jahre bei den Spielern sehr gut an."