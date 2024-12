"Stoppt diesen Krieg!" Mesut Özil veröffentlicht Pro-Palästina-Bild

Mesut Özil hat auf seinen Social-Media-Kanälen ein Pro-Palästina-Bild veröffentlicht. Der frühere deutsche Nationalspieler reagierte damit auf den ...

Mesut Özil hat auf seinen Social-Media-Kanälen ein Pro-Palästina-Bild veröffentlicht. Der frühere deutsche Nationalspieler reagierte damit auf den Krieg im Nahen Osten.

"Ich bete für Menschlichkeit. Ich bete für Frieden", schrieb Mesut Özil auf X. Dazu stellte der 34-Jährige eine Fotomontage mit der Aufschrift #FreePalestine.

Auf der Montage ist der Weltmeister von 2014 selbst in einem T-Shirt mit den Flaggen der Türkei und Palästinas zu sehen. Auf dem Shirt steht "Özgür Filistin", was so viel wie "Befreit Palästina" bedeutet. Außerdem ist ein kleiner Junge im Özil-Trikot zu sehen, der einem Soldaten die Rote Karte zeigt.

"Unschuldige Menschen und ganz besonders unschuldige Kinder sterben in diesem Krieg auf beiden Seiten", schrieb Özil weiter: "Es ist so herzzerreißend und traurig. Bitte stoppt diesen Krieg!"