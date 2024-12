FC Bayern München veröffentlicht Doku über Manuel Neuer: "Die schwerste Verletzung seit Jahrzehnten"

Der FC Bayern München hat vor dem Spiel in der Champions League gegen Galatasaray eine 32 Minuten lange Doku mit dem Titel "Kampf ums Comeback - Ma...

Der FC Bayern München hat vor dem Spiel in der Champions League gegen Galatasaray eine 32 Minuten lange Doku mit dem Titel "Kampf ums Comeback - Manuel Neuers Weg zurück ins Tor" veröffentlicht. Dabei gibt der Torhüter einige neue Einblicke zu seinem folgenschweren Skiunfall am 9. Dezember 2022.

Neuer erklärt in dem Film, dass er nach dem WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft in Katar einfach den Kopf frei bekommen wollte.

"Ich habe angefangen zu wandern, bin laufen gegangen. Die fünfte Einheit, die ich gemacht habe, war eine Skitour mit erfahrenen Leuten, die auch auf den Berg gehen - zu Hause bei uns in der Nähe vom Tegernsee", sagte der 37-Jährige.

Nach seinem Unfall habe der Bergführer direkt die Bergwacht alarmiert. Neuer selbst klingelte derweil bei Bayerns Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne durch, um die ersten Schritte zu besprechen.

"Dann haben wir über das Trauma und über die Schmerzen gesprochen. Ich habe versucht, schnell zu denken, was die beste Option für ihn wäre", so Hahne in der Doku: "Ich weiß noch, wie ich ihm dann gesagt habe: 'Versuche jetzt nicht ins Tal zu kommen, sondern, wenn du die Möglichkeit hast, versuche den Hubschrauber aus Murnau zu holen!' Weil die sind wirklich sehr, sehr gut spezialisiert darauf."

FC Bayern: Manuel Neuers Verletzung "war sehr schwer"

Der Keeper soll schließlich einem Bild-Bericht zufolge mit einer Seilwinde an Bord eines ADAC-Hubschraubers gezogen worden sein. Anschließend wurde der Gelsenkirchener in die Unfallklinik Murnau gebracht.

Erst dort wurde klar, wie schwer die Verletzung, ein Unterschenkelbruch, tatsächlich war. "Dann kam die Hiobsbotschaft, als mir der Skischuh ausgezogen wurde", erklärte Neuer: "Da war auch den Ärzten klar: 'Oh, es ist doch mehr'. Ich hatte es auch ein bisschen heruntergespielt, obwohl ich Schmerzen hatte."

Bayerns zweiter Teamarzt Prof. Dr. Peter Ueblacker beschrieb die Schwere der Verletzung in eindringlichen Worten: "Man muss sich vorstellen, dass einmal der ganze Unterschenkel gebrochen war, das Schienbein, aber auch das Wadenbein. Es war eine sehr schwere Verletzung - wahrscheinlich die schwerste Verletzung, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hier beim FC Bayern im Zusammenhang mit dem Profi-Fußball gesehen haben."

Neuers Karriere stand auf der Kippe, er wurde operiert. Der Weltmeister von 2014 informierte auch zeitnah seine Teamkollegen über den Unfall.

"Ich habe direkt eine WhatsApp in die Mannschafts-Gruppe geschrieben und mich sofort entschuldigt. Ich habe dann gesagt, dass ich sehr wahrscheinlich bis zur nächsten Saison ausfallen werde, also bis zum Sommer", sagte Neuer.

FC Bayern: Manuel Neuer mit besonderer Geste

An Weihnachten war Neuer wieder zu Hause und wurde dort unter anderem von Hahne betreut, der sich auch über die Feiertage um den Verbandswechsel kümmern musste.

"Das Besondere an Manu ist, dass er in solchen Situationen auch noch an andere Menschen denkt", erzählte der Bayern-Doktor: "Es waren die Feiertage und ich habe gesagt: 'Manu, ich komme jetzt rüber am ersten Feiertag.' Er hat gesagt: 'Was macht denn dann deine Familie?' Meine Antwort: 'Die werden sich dann schon beschäftigen'. Dann sagt er: 'Nimm die doch alle mit!' Wir waren schließlich alle bei ihm und haben Kaiserschmarrn gegessen. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Dass ein Mensch, der andere Sorgen hat in so einer Situation, das nicht vergessen hat."

Nach fast einem Jahr gab Neuer am 28. Oktober beim 8:0-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 sein Comeback im Kasten der Münchner. Auch in diesem Moment hat er die Menschen, die ihm geholfen haben, nicht vergessen.

"Was das Schönste heute für mich war?", fragte sich Neuer nach dem Spiel in den Katakomben der Allianz Arena selbst und antwortete: "Dass die Operateure aus Murnau da waren und die Leute, die mit mir oben auf dem Berg gewesen sind, die mir geholfen haben. Die habe ich alle heute eingeladen. Da freue ich mich jetzt drauf, mich noch mal bei ihnen zu bedanken."