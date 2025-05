Manchester United trifft im Finale der Europa League auf Tottenham Hotspur. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Endspiel sehen könnt.

Die Fußball-Saison 2024/25 in Europa neigt sich dem Ende entgegen. Somit stehen auch die Finalspiele der internationalen Turniere bevor. Am heutigen Mittwoch, den 21. Mai, geht es in der Europa League zwischen den beiden Premier-League-Klubs Manchester United und Tottenham Hotspur zur Sache. Sie treten im San Mames in Bilbao im Kampf um die Trophäe gegeneinander an.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Manchester United vs. Tottenham Hotspur heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Finale der Europa League im TV und Livestream?

Das Europa-League-Finale wird live im Free-TV übertragen. Der Privatsender RTL startet die Vorberichterstattung um 20:15 Uhr und schickt folgendes Personal ins Rennen:

Experte: Lothar Matthäus

Moderation: Laura Papendick

Kommentator: Marco Hagemann

Gleichzeitig ist das Spiel auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zu sehen.

Manchester United vs. Tottenham Hotspur heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Finale der Europa League im TV und Livestream? Liveticker von SPOX

Bei SPOX wird zum Endspiel auch ein Liveticker angeboten. Damit verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Manchester United vs. Tottenham Hotspur heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Finale der Europa League im TV und Livestream? Die letzten zehn Gewinner

Jahr Gewinner 2024 Atalanta 2023 Sevilla FC 2022 Eintracht Frankfurt 2021 Villarreal CF 2020 Sevilla FC 2019 Chelsea FC 2018 Atlético Madrid 2017 Manchester United 2016 Sevilla FC 2015 Sevilla FC

Manchester United vs. Tottenham Hotspur: Anstoßzeit

Europa League - الدوري الأوروبي المرحلة الإقصائية 21. Mai 2025, 21:00

San Mames

