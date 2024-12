Gabriel Barbosa offenbar Kandidat bei Manchester United - spektakulärer Tausch mit Antony?

Manchester United interessiert sich auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive offenbar für Gabriel Barbosa von Flamengo Rio de Janeiro...

Manchester United interessiert sich auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive offenbar für Gabriel Barbosa von Flamengo Rio de Janeiro. Das berichtet der Mirror. Der brasilianische Angreifer sei beim schwach in die Saison gestarteten englischen Rekordmeister ein Kandidat für einen Transfer im Januar.

Barbosa steht bei Flamengo noch bis Ende 2024 unter Vertrag. Im Winter soll der 27-Jährige für rund 23 Millionen Euro Ablöse zu haben sein. Laut Mirror soll im Falle eines Transfers Rechtsaußen Antony in den Deal mit eingebunden werden. Barbosas Landsmann enttäuscht seit seinem 95-Millionen-Euro-Transfer 2022 die hohen Erwartungen bei United und könnte im Gegenzug für Barbosa auf Leihbasis nach Rio wechseln.

Neben den Red Devils soll auch die AC Milan ein Auge auf den bulligen Angreifer geworfen haben.

United drückt in der Offensive der Schuh. Marcus Rashford, in der letzten Saison mit 30 Treffern der Top-Torschütze, markierte in dieser Spielzeit erst ein Tor. Auch Alejandro Garnacho und Anthony Martial stehen jeweils bei nur einem Treffer, Stareinkauf Rasmus Höjlund netzte dreimal.

Wechsel zu Manchester United? Gabriel Barbosa galt einst als Supertalent

Barbosa galt in seiner Heimat einst als Supertalent. 2016 wechselte er für knapp 30 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos zu Inter Mailand, floppte dort allerdings. In zehn Einsätzen gelang ihm nur ein Tor.

Auch Ausleihgeschäfte zu Benfica und zurück zu Santos brachten nicht die gewünschte Wirkung. Erst eine Leihe zu Flamengo sorgte für einen Entwicklungssprung und 2020 holte der Traditionsverein den 18-maligen Nationalspieler für 17,5 Millionen Euro fest zurück nach Brasilien.

Mit Flamengo gewann er mehrere Titel, darunter zweimal die brasilianische Meisterschaft und zweimal die Copa Libertadores.