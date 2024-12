RB Leipzig muss am Abend in der Champions League gegen Manchester City antreten. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Aufeinandertreffen am 5. Gruppe...

RB Leipzig muss am Abend in der Champions League gegen Manchester City antreten. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Aufeinandertreffen am 5. Gruppenspieltag live im TV und Livestream zeigt / überträgt?

Am heutigen Dienstag, den 28. November, duellieren sich in der Champions League Manchester City und RB Leipzig. Die Partie in der Gruppe G wird um 21.00 Uhr im Etihad Stadium in Manchester angestoßen.

Manchester City und RB Leipzig können am heutigen Abend durchaus etwas entspannter in das heutige Duell gehen. Beide Mannschaften haben sich nämlich schon für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Die Leipziger und Manchester City kämpfen aber noch um die Tabellenführung in der Gruppe G. Aktuell führen die Skyblues die Gruppe mit zwölf Punkten an, drei Zählern dahinter liegt RB Leipzig.

Das Hinspiel hat Manchester City gegen die Leipziger für sich entschieden. Die Partie in der Red-Bull-Arena gewann das Team von Pep Guardiola mit 3:1. Welches Team verlässt heute den Platz als Sieger?

Manchester City vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 5. Gruppenspieltag

Champions League, 5. Gruppenspieltag Duell: AC Milan vs. BVB

AC Milan vs. BVB Datum: 28. November

28. November Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Giuseppe Meazza, Mailand

Giuseppe Meazza, Mailand Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

getty

Manchester City vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

DAZN zeigt das Duell zwischen Manchester City und RB Leipzig am heutigen Abend exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 könnt Ihr das Spiel ab 20.40 Uhr live und vollumfänglich erleben. So sieht das DAZN-Team am heutigen Abend aus:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter: Max Siebald

Im Livestream überträgt DAZN heute das Champions-League-Spiel ebenfalls live und vollumfänglich in der DAZN-App und auf der DAZN-Website. Mit einem DAZN-Unlimited-Abo könnt Ihr am Abend die Partie live sehen. Das Abo kostet Euch 44,99 Euro im Monat. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Abos findet Ihr hier.

Manchester City vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ortega Moreno - Walker, Stones, Aké, Gvardiol - Lewis, Rodrigo - Foden, Alvarez, Doku - Haaland

Ortega Moreno - Walker, Stones, Aké, Gvardiol - Lewis, Rodrigo - Foden, Alvarez, Doku - Haaland RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Klostermann, Lukeba, Raum - Seiwald, Schlager - Forsberg, Xavi - Openda, Poulsen

Manchester City vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt die Partie zwischen Manchester City und RB Leipzig heute für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League, 5. Spieltag: Die Gruppe G im Überblick