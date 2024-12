"Man denkt, dass es nicht gut laufen wird": Carlo Ancelotti lässt tief blicken und spricht über Karriereende

Carlo Ancelotti, aktueller Coach von Real Madrid in der Primera Division und als Trainer bereits fünffacher Gewinner der Champions League, hat Einblicke in sein Verhalten rund um ein Spiel gegeben. Zudem sprach der Italiener auch über seine Gedanken an ein Karriereende.

"Ein Leben ohne Druck oder ein wenig Stress gibt es nicht. Zu viel Stress, nein, aber ein bisschen ist Treibstoff. Der Tag, an dem ich vor einem Spiel keine Aufregung habe, ist der Tag, an dem ich aufhören muss", sagte der 65-Jährige bei der Veranstaltung Mexico Siglo XXI und führte aus: "Vor einem Spiel macht man sich Sorgen, man hat ein negatives Gefühl und denkt, dass es nicht gut laufen wird, dass sie ein Tor schießen werden. Wenn das Spiel beginnt, hört alles auf."

Ancelotti, der an der Seitenlinie stets besonders locker und gelöst wirkt, erklärte dazu: "Man muss die Ruhe bewahren, um mit den Situationen des Spiels umzugehen. Ich bin immer noch nervös vor einem Spiel, ich spüre Druck und solange sich das nicht ändert, werde ich hier weitermachen."

Mit Blick auf ein Ende seiner Laufbahn als Coach sagte der Erfolgstrainer: "Ich kann mir vorstellen, noch lange zu trainieren, ja. Ich werde weiter trainieren, bis das Feuer, das ich für den Fußball habe, erloschen ist. In meinem Leben sind einige großartige Dinge passiert, aber auch einige schwierige Momente. Mein Leben ist normal verlaufen. Ich habe das Glück, einen Beruf zu haben, der meine Leidenschaft ist. Ich bin dem Fußball dankbar, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat."

Ancelottis Vertrag bei Real läuft nach einer Verlängerung Ende des vergangenen Jahres noch bis 2026. Zuletzt berichtete der Journalist Ramón Álvarez, der unter anderem für Radio Marca arbeitet, jedoch davon, dass Ancelotti ernsthaft über einen vorzeitigen Abgang aus Madrid nachdenkt.

Ancelotti absolviert aktuell seine zweite Amtszeit beim spanischen Rekordmeister. Er führte Real unter anderem zu drei Triumphen in der Champions League und zwei LaLiga-Meistertiteln. Von seinen 177 Spielen als Blancos-Trainer gewann er 125. 29 Partien endeten unentschieden und 23-mal setzte es eine Niederlage.