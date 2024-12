Nach rund zwei Monaten Verletzungspause! Lionel Messi steht vor Comeback für Inter Miami

Superstar Lionel Messi steht nach rund zweimonatiger Verletzungspause vor seinem Comeback beim US-Klub Inter Miami. Das bestätigte Miami-Coach Gerardo Martino vor der Partie am Samstag (Ortszeit) gegen Philadelphia Union. Ob der argentinische Weltmeister von Beginn an auflaufen wird, blieb zunächst offen.

Es gehe Messi "gut", sagte Martino am Freitag. Der Offensivstar habe trainiert und werde für das kommende Spiel eingeplant. "Nach dem Training werden wir uns eine Strategie für ihn überlegen, aber er ist verfügbar. Wir sind alle sehr glücklich darüber, dass wir den besten Spieler der Welt in unser Team zurückbekommen".

Messi hatte sich bei Argentiniens Finaltriumph in der Copa America am 14. Juli gegen Kolumbien am rechten Knöchel verletzt. Dadurch verpasste der 37-Jährige acht Partien in der Major League Soccer (MLS) für seinen Verein und die WM-Qualifikationsspiele seines Landes in diesem Monat. Miami steht an der Spitze der Eastern Conference.