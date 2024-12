Kritik am Sieg von BVB zu Real Madrid gewechseltem Jude Bellingham beim Golden Boy: "Was hat er 2023 gewonnen?"

Nach der Kopa Trophy räumte der ehemalige BVB-Spieler Jude Bellingham von Real Madrid in der vergangenen Woche auch den Golden-Boy-Award ab . Für d...

Nach der Kopa Trophy räumte der ehemalige BVB-Spieler Jude Bellingham von Real Madrid in der vergangenen Woche auch den Golden-Boy-Award ab. Für den ehemalige Barça-Star Hristo Stoichkov eine mindestens diskutable Entscheidung.

In der Mundo Deportivo gab der Ballon-d'Or-Gewinner von 1994 seine Einschätzung zum Besten. Stoichkov führte aus: "Ich stelle Bellinghams Wert nicht in Frage. Er ist eines der größten Talente der Welt mit viel Klasse und viel Hirn. Für mich verkörpert einen Mix aus Laudrup, Kaká und Paul Pogba. Ihm gehört die Zukunft. Er wird mit (Kylian) Mbappé und (Erling) Haaland um den nächsten Ballon d'Or kämpfen. Aber ich möchte gerne mal wissen, was er 2023 für Borussia Dortmund und Real Madrid gewonnen hat."

Die Antwort schob der Bulgare gleich selbst hinterher: "Nichts."

In der Tat gewann Bellingham 2023 auf Klubebene keinen Titel. Mit Real Madrid, wohin er im Sommer für 103 Millionen Euro Ablöse gewechselt war, war dies noch schlichtweg nicht möglich.

Sein BVB verspielte am letzten Bundesligaspieltag der Vorsaison den Meistertitel. Allerdings fehlte Bellingham bei der entscheidenden Partie gegen Mainz 05 (2:2) wegen einer Verletzung. Den Siegtreffer für die Bayern im Parallelspiel gegen Köln (3:2), der die Meisterschaft bedeutete, erzielte Jamal Musiala. Er landete beim Golden-Boy-Award und bei der Kopa Trophy jeweils auf Rang zwei hinter Bellingham.

Jude Bellingham: Schon 13 Tore für Real Madrid

Der 20 Jahre alte Engländer spielt bei Real in einer offensiveren Rolle als zuvor noch in Dortmund. Das führt dazu, dass er seinen ersten 14 Einsätzen schon 13 Tore geschossen hat. Dazu lieferte Bellingham noch drei Assists.

Nach der Länderspielpause steht für Bellingham und seine Blancos in LaLiga ein Auswärtsspiel in Cádiz auf dem Programm. Die Partie steigt am Sonntag um 18.30 Uhr.