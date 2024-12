Kleinem Jungen Traum verwehrt! Ehemaliger Torwart erntet Pfeifkonzert von Fans des FC Liverpool

Ein kleiner Junge wollte sich den Traum von einem Tor an der Anfield Road verwirklichen. Doch Ex-Liverpool-Keeper David James hatte etwas dagegen.

David James, ehemaliger Torhüter des FC Liverpool, wurde beim Heimspiel der Reds gegen den FC Chelsea von den Fans ausgebuht, nachdem er einem kleinen Jungen in der Halbzeitpause ein Elfmetertor verwehrt hatte.

James besuchte das Stadion an der Anfield Road, um während des PL-Topspiels am Sonntag für das Programm "Futuremakers" von Standard Chartered zu werben. In der Halbzeitpause schlüpfte der ehemalige englische Nationalspieler in ein Paar Torwarthandschuhe und stellte sich gegen einen jungen Fan zwischen die Pfosten.

Doch der ehemalige Reds-Keeper nahm das eigentlich spaßige Elfmeterschießen ein wenig zu ernst. So hielt er beide Versuche des Jungen und verhinderte damit, dass dieser sich den Traum von einem Tor an der Anfield Road verwirklichen konnte.

Bei den anwesenden Fans kam die Aktion überhaupt nicht gut an. So gab es von den Rängen lautstarke Pfiffe für James.

Ehemaliger Torwart erntet Pfeifkonzert von Fans des FC Liverpool

In einem hart umkämpften Spiel setzte sich der Klub von der Merseyside am Sonntag mit 2:1 gegen die Blues durch und blieb damit an der Tabellenspitze der Premier League. Mohamed Salah und Curtis Jones trafen für die Gastgeber, Nicolas Jackson erzielte einen Treffer für das Team von Enzo Maresca.

Der 54-jährige James stand zwischen 1992 und 1999 sieben Jahre lang bei Liverpool unter Vertrag, wo er einen Ligapokal gewann und in der Saison 1995/96 in die Mannschaft des Jahres der Premier League gewählt wurde.