Klangvolle Namen als Vorgänger: Mit dieser Rückennummer wird João Palhinha beim FC Bayern auflaufen

Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Mittelfeldspieler João Palhinha offiziell gemacht. Bei den Münchnern erhält der Portugiese eine ganz besondere Trikotnummer.

Beim deutschen Rekordmeister wird der 29-Jährige künftig mit der Rückennummer 16 auflaufen. Auf ihrer Homepage gaben die Bayern bekannt, dass das Jersey mit dem portugiesischen Neuzugang ab sofort online überall erhältlich ist.

In der Vergangenheit trugen in München bereits einige illustre Namen das Trikot mit der Rückennummer 16. So hatten unter anderem Jens Jeremies, Dietmar Hamann, Alexander Zickler, Lothar Matthäus und Hansi Flick während ihrer Zeit beim FCB die Nummer 16 auf ihrem Jersey.

Nach wochenlangem Hin und Her hatten die Bayern am Donnerstag den Transfer Palhinhas endgültig offiziell verkündet. An der Säbener Straße erhält der 29-Jährige einen Vertrag bis 2028.