Karim Benzema: Übles Eigentor kostet Al-Ittihad wichtige Punkte

Ballon-d'Or-Sieger Karim Benzema (35) war bei Al-Ittihads 1:1 gegen den Tabellennachbarn Al-Tawoon in der Saudi Pro League der Pechvogel: Dem Franzosen unterlief vier Minuten nach seinem Führungstreffer ein Eigentor, das den Meister am Ende zwei Punkte kostete.

Benzema wollte nach knapp einer halben Stunde per Kopf eine generische Ecke aus der Gefahrenzone bugsieren. Irritiert von einem Gegenspieler rutschte dem Franzosen das Leder allerdings ab und er verlängerte es so unglücklich in den eigenen Kasten. Keeper Marcelo Grohe hatte keine Abwehrchance.

Al-Ittihad belegt nach 10 Spieltagen mit 20 Punkten den dritten Tabellenplatz, sechs Zähler hinter Spitzenreiter Al-Hilal. Gegner Al-Tawoon belegt Rang zwei.

Karim Benzema absolvierte seit seinem Wechsel von Real Madrid zum Klub aus Dschidda bislang acht Ligaspiele, in denen ihm vier Tore gelangen.

Für Al-Ittihad steht am Montag das nächste Spiel an. In der AFC Champions League treffen Benzema und seine Mannschaftskameraden dann auf den irakischen Vertreter Al-Quwa Al-Jawiya.