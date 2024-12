Julian Nagelsmann über seinen EM-Kader: Streich-Entscheidung "grundsätzlich getroffen"

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird erst nach der EM-Generalprobe gegen Griechenland in Mönchengladbach am Freitag den letzten Spieler aus dem Aufgebot streichen. "Wir haben Überlegungen getroffen und verschiedene Optionen diskutiert", sagte Nagelsmann am Donnerstag: "Es hat keiner verdient, daran hat sich nichts geändert. Wenn sich jemand verletzt, was wir nicht hoffen, könnte sich aber noch etwas ändern."

Als erster Streichkandidat gilt Robin Koch von Eintracht Frankfurt, der als fünfter Innenverteidiger in der Team-Hierarchie dabei ist. "Die Entscheidung ist grundsätzlich getroffen", sagte Nagelsmann, "wenn nichts Außergewöhnliches passiert". Das "eine oder andere Gespräch mit Spielern" habe auch bereits stattgefunden.