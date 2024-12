3:8 in Nürnberg: Regensburg trifft - und geht trotzdem unter

Der Erfolgslauf des 1. FC Nürnberg in der zweiten Bundesliga geht weiter. Dank des wilden 8:3 gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg am zehnten Spieltag, dem dritten Sieg in Serie, können die Nürnberger langsam die Aufstiegsränge ins Visier nehmen.

In einem verrückten Spiel machte die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose da weiter, wo sie beim überzeugenden 4:0 im Frankenderby bei der SpVgg Greuther Fürth aufgehört hatte.

Stefanos Tzimas (17.), Mahir Emreli (23.), Dreierpacker Julian Justvan (45.+1/59./74., Foulelfmeter), Lukas Schleimer (80.), Jens Castrop (83.) und Ondrej Karafiat (90.+1) trafen für den Club, der nach seinem dritten Sieg in Serie die Aufstiegsplätze ins Visier nimmt. Eric Hottmann (36.), Christian Viet (42., Handelfmeter) und Kai Pröger (49.) trafen für den Aufsteiger, der damit nicht der erste Verein ist, der seit der Einführung der 2. Liga nur ein Tor in zehn Spielen erzielte. Am Ende stand aber trotzdem die achte Niederlage der Spielzeit.