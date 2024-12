Investor und Trikotsponsor: Rap-Superstar Drake jetzt offiziell Teil des europäischen Fußballs

Wie der FC Venedig aus der Serie A offiziell bestätigt hat, ist Drake bei dem Aufsteiger als Investor eingestiegen. Außerdem wird die Nike-Untermarke des Rap-Superstars Trikotsponsor der Italiener.

Als Teilhaber der APEX-Gruppe hat Drake in den FC Venedig investiert. Seine Marke NOCTA wird die Trikots des Klubs künftig anstelle von Kappa zieren.

"Die globale Ikone Drake ist der Investorengruppe von Venezia an der Seite von APEX beigetreten, um den Verein vor der neuen Saison in der Serie A zu finanzieren. Seine Nike-Untermarke NOCTA wird der offizielle Trikotsponsor des Teams, ein großer Schritt in Richtung der Verschmelzung von Kultur und Sport", heißt es in einer Mitteilung von Apex auf Instagram.

Drake rettete FC Venedig bereits einmal

Nachdem Venedig in der Saison 2020/21 erstmals nach 19 Jahren wieder aufgestiegen war und in der darauffolgenden Spielzeit sang- und klanglos zurück in die Zweitklassigkeit abrutschte, bestand erstmals Kontakt zu Drakes Management.

Mit Erfolg: 40 Millionen Dollar (36 Millionen Euro) seien damals in die leere Vereinskasse geflossen und rettete Venedig vor dem Bankrott.

Zur kommenden Saison sicherte sich Venedig nach einem Triumph über über US Cremonese in den Playoffs erneut einen Platz in der Serie A.

Drake "begeistert" von Einstieg beim FC Venedig

Die Drake-Seite ist derweil "begeistert, mit dem Venezia FC zusammenzuarbeiten. Einem Team, das die reiche Geschichte und die lebendige Kultur Venedigs verkörpert. Es ist der perfekte Schnittpunkt von Sport und Kultur und wir freuen uns darauf, zu einer Franchise beizutragen, die über das Spielfeld hinausgeht."

Venedigs Marketing-Chef Fabrizia Monteleone ergänzte: "Eines der Ziele von Venezia FC ist es, die weltweite Popularität des Fußballs zu nutzen und internationale Aufmerksamkeit auf eine der kulturell bedeutendsten Städte der Welt zu lenken. Venezia FC ist ein Botschafter der Stadt Venedig, und die Beziehung des Vereins mit NOCTA wird die umfassendere Mission von Venezia FC, das kulturelle Erbe der Stadt zu feiern, verstärken."

Venezia startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei Lazio Rom in die neue Serie-A-Saison. Ein vollständiger Satz neuer Trikots für die Saison 2024-25 wird im September erhältlich sein.