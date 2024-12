Inter Miami kassiert späten Dämpfer gegen Atlanta United - Lionel Messi nur Joker

Messi geschont, Dreier verpasst: Inter Miami hat nach drei Siegen in der Major League Soccer (MLS) wieder einen Dämpfer kassiert.

Der Spitzenreiter der Eastern Conference führte bei Atlanta United zwar bis in die Schlussphase, doch am Ende hieß es 2:2 (1:0).

Lionel Messi, der noch am Wochenende mit zwei Treffern ein glänzendes Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause gefeiert hatte, wurde erst in der 61. Minute beim Stand von 2:1 für Miami eingewechselt. Aleksey Mirantschuk traf sechs Minuten vor Schluss für Atlanta zum Ausgleich. Zuvor hatten David Ruiz (29.) und Leonardo Campana (59.) die Gäste zwei Mal in Führung gebracht. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte Saba Lobjanidze (56.).

Messi hatte sich am 14. Juli im Finale der Copa America verletzt, Argentinien bezwang Kolumbien und holte den Titel. Gegen Atlanta absolvierte der 37-Jährige nun sein zweites MLS-Spiel seit dem 1. Juni. Miami führt die Tabelle im Osten mit acht Punkten Vorsprung an. Fünf Spiele stehen in der Hauptrunde noch aus, Inter ist bereits für die Play-offs qualifiziert.