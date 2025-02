HSV vs. 1. FC Kaiserslautern heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den Hamburger SV in der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Zweitligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Kaiserslautern am Freitag um 18:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Freitagabend kommt es zum absoluten Traditionskracher mit Bundesliga-Feeling: Im Rahmen des 23. Spieltages der 2. Bundesliga trifft der HSV zuhause auf den 1. FC Kaiserslautern. Beide Mannschaften sind in der Tabelle punktgleich und kämpfen um den Aufstieg.

Aufgrund dieser Situation ist die Partie besonders brisant. Lediglich das Torverhältnis trennt die Hanseaten, die aktuell den zweiten Aufstiegsrang besetzen, und die Pfälzer, die vor dem Spieltag auf dem Relegationsplatz verweilen. Wer im Kampf um den Aufstieg die Nase vorne hat, entscheidet sich am Freitag ab 18:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hamburger SV vs. Kaiserslautern heute live im TV und Livestream:

Die spannende Begegnung der beiden Traditionsklubs ist ebenso wie alle anderen Spiele der 2. Bundesliga bei Sky zu sehen. Die Begegnung zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Kaiserslautern kann am Freitagabend sowohl in der Konferenz als auch als Einzelspiel verfolgt werden. Neben der Übertragung im TV bietet der Anbieter ebenfalls den Empfang per Livestream bei SkyGo und WOW. Grundvoraussetzung für alle Varianten ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Hamburger SV vs. Kaiserslautern heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hamburger SV vs. 1. FC Kaiserslautern

Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 23

23 Datum: 21. Februar 2025

21. Februar 2025 Uhrzeit: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Volksparkstadion (Hamburg) TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Hamburger SV vs. Kaiserslautern heute live: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag