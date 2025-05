Hannover 96 II vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der 3. Liga im TV und Livestream?

38. und letzter Spieltag in der 3. Liga! Hansa Rostock muss nochmal auswärts bei Hannover 96 II ran. Alle Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier.

Am heutigen Samstag findet um 13.30 Uhr der letzte Spieltag der Saison 2025/26 in der dritten Liga statt. Dabei empfängt die zweite Mannschaft von Hannover 96 im Eilenriedestadion Hansa Rostock. Die Rostocker haben noch eine kleine Chance, um auf den Relegationsplatz zu springen. Nach der Niederlage letzte Woche gegen den direkten Konkurrenten Energie Cottbus, ist man aber auf Ausrutscher von den Cottbusern und Saarbrücken angewiesen. Hannover muss hingegen die Reise in die Regionalliga antreten.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hannover 96 II vs. Hansa Rostock heute live im TV und Livestream:

Alle Spiele der dritten Liga findet Ihr live bei MagentaSport, so auch diese Begegnung. Auch die Partie Hannover 96 II gegen Hansa Rostock findet Ihr exklusiv hier. Die Übertragung beginnt 15 Minuten vor Spielbeginn, jedoch benötigt Ihr ein Abonnement.

Kein Abo benötigt Ihr bei OneFootballTV. Hier könnt Ihr den Stream des Spiels für 4,99€ verfolgen.

Hannover 96 II vs. Hansa Rostock heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hannover 96 II vs. Hansa Rostock

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 38

Datum: 17. Mai 2025

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Eilenriedestadion (Hannover)

TV & Livestream: MagentaSport, OneFootballTV

Hannover 96 II vs. Hansa Rostock heute live: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag